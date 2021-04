Casa Oz, uova di Pasqua e altri doni 'sospesi' per famiglie

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Un uovo di Pasqua 'sospeso', ovvero acquistato per farne dono a qualcuno che non può permetterselo.

E' quanto ha proposto il last minute di Casa Oz, la casa torinese delle famiglie dei bambini con disabilità e con malattie bisognose di cure ospedaliere. Le scorte di uova sono andate esaurite e Casa Oz rilancia con altri prodotti, dal caffè napoletano o gli articoli primaverili per la casa.

Basta andare sul sito di MagazziniOz (www.magazzinioz.it) nell'area emporio/Pasqua, acquistare un uovo di cioccolato al latte o fondente, mandare una mail a segreteria@magazzinioz.it in cui si segnala di aver fatto un 'acquisto sospeso' indicando il codice. In questo modo si avrà la possibilità di essere due volte solidali: sostenendo con l'acquisto CasaOz e al tempo stesso dando la possibilità all'organizzazione di regalare le uova in cioccolato alle famiglie Oz e in particolare a quei nuclei familiari più disagiati e fragili che non possono permettersi, specialmente quest'anno, di festeggiare la Pasqua in dolcezza. (ANSA).