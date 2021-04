Pirlo 'obiettivo non cambia, vinciamo poi vediamo'

(ANSA) - TORINO, 02 APR - "L'obiettivo è sempre di vincere tutte le gare, si gioca per quello e poi vedremo cosa succede davanti e dietro: guardiamo una gara per volta, pensiamo a vincere domani e poi a quella dopo, il nostro obiettivo non cambia": alla vigilia del derby con il Torino, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spiega il momento dei bianconeri, rimasti a dieci punti dall'Inter e con il Napoli quinto ad appena due lunghezze. (ANSA).