Pirlo "ho deciso io le convocazioni, diamo l'esempio"

(ANSA) - TORINO, 02 APR - "Ho preso io la decisione, la società ha fatto il resto: sono decisioni che si prendono insieme, sulla parte tecnica ho deciso io". Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, torna sull'esclusione di McKennie, Dybala e Arthur.

"Queste cose sono successe in tanti anni, ma vengono fatte quando si possono fare - aggiunge l'allenatore - ma ora non è il momento per ciò che sta succedendo nel mondo: parliamo a livello globale come pandemia, non era il momento giusto per rispetto di chi segue le regole. Ed era anche a due giorni dalla partita, è stata una decisione per dare un segnale perché siamo degli esempi e dobbiamo comportarci come tali". (ANSA).