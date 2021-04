Pasqua: Ospedale Mauriziano dona Wellness box ai degenti

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Per Pasqua l'ospedale Mauriziano regala ai propri pazienti un 'Wellness box' con un Uovo delle meraviglie e prodotti Ferrero e Lavazza. Un' iniziativa che si inserisce in un progetto di 'umanizzazione della degenza' avviato dall'Ospedale con Antonella Bondi Immersive Experiences e mirato a portare calore e attenzione ai degenti.

Il Wellness Box contiene un Uovo delle Meraviglie, lievitato artigianale firmato Meraviglia d'Impasta; un Ovetto Kinder Ferrero; una confezione di Caffè Wellness Lavazza; l'essenza Profumo di Bene; un gel per le mani Profumo di Bene; una Food Fragrance Arance e Limoni di Sorrento by Antonella Bondi. Un pensiero analogo a quello che era stato già offerto alle degenti l'8 marzo.

Aderisce all'iniziativa anche lo psichiatra Paolo Crepet che rileva come "le condizioni di disagio che normalmente vivono in ospedale i pazienti siano ancora più forti a causa del Covid che rende tutti più fragili" e come siano positivi tutti "i gesti di cura". Artefici dell'iniziativa Maurizio Dall'Acqua, direttore generale, e la dottoressa Maria Carmen Azzolina, direttore sanitario, in collaborazione con Tiziana Aranzulla, cardiologa interventista tra le dieci migliori al mondo. (ANSA).