Meteo: caldo oltre 27 gradi, da sabato si attenua

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Anche ieri termometro in salita in Piemonte: il promontorio di alta pressione afro-mediterranea ha fatto superare i 27 gradi: ad Alessandria e e sul lago di Mergozzo (VCO) massima a 27,4; a Bra (Cuneo) 27,3; nel centro di Torino, alla stazione meteo dei Giardini reali, 27.1.

Farà caldo anche oggi, mentre nel fine settimana pasquale un'area di bassa pressione - spiega Arpa - scenderà dall'Europa nordorientale, con associate correnti fredde in quota. E' previsto l'aumento della nuvolosità sui rilievi alpini e sulle zone occidentali, con qualche debole precipitazione tra la serata di sabato e la mattinata di domenica. E' atteso un calo delle temperature. (ANSA).