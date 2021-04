Covid: sanitari precettati a Pasqua,responsabile 118 al mare

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Il responsabile per la maxiemergenza 118 per il Piemonte, Mario Raviolo, viene intervistato dal Tg3 a Loano per raccontare le spiagge e le seconde case vuote ed è polemica dopo la circolare del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, con cui l'altro giorno invitava le Asl ad evitare le ferie del personale sanitario nel periodo di Pasqua.

"Il Dirmei prima di chiederci di non andare in vacanza dovrebbe fare un po' di analisi al proprio interno, valutare cosa fanno i vertici e quelli che hanno maggiori responsabilità, perché sono quelli che devono organizzare la gestione dell'ondata e le vaccinazioni", osserva Chiara Rivetti, segretario regionale Anaao Assomed. "Siamo offesi e stanchi di essere trattati a questo modo - aggiunge il Nursing Up del Piemonte -. Il Dirmei ritiri l'assurda e vergognosa direttiva sulle ferie pasquali e chi di dovere si faccia subito un bell'esame di coscienza".

"È una polemica pretestuosa è illegittima", ribatte Raviolo, interpellato dall'ANSA. "Mi trovavo nella mia seconda casa e non ho violato nessuna regola - afferma Raviolo - Sono tornato prima dell'entrata in vigore delle norme emanate dal presidente della Regione Liguria. Da mercoledì sto lavorando nel mio ufficio".