Covid: Appendino, Pasqua diversa ma resistere ancora un po'

(ANSA) - TORINO, 02 APR - "Sarà una Pasqua un po' diversa anche quest'anno, ma bisogna resistere ancora un po', sperando che i vaccini vadano veloci perché abbiamo bisogno di tornare alla normalità". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, nella diretta Facebook del venerdì nella quale risponde alle domande dei cittadini.

A proposito delle giornate festive, la sindaca conferma che "i controlli ci sono. Ieri abbiamo fatto un Comitato per l'ordine e la sicurezza e saranno utilizzate tutte le forze a disposizione, con particolare attenzione ai parchi. Ma - ribadisce - ciascuno di noi deve cercare di rispettare le regole a prescindere dai controlli".

Sul mancato rispetto di quanto previsto dal Dpcm per le attività commerciali, tema sollevato da qualche utente, Appendino invita, nel caso si riscontrino episodi di questo tipo, "a fare le segnalazioni alle forze dell'ordine o alla polizia locale. Sono molti i controlli e le sanzioni che vengono fatte in questo senso", conclude. (ANSA).