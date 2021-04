Asl rassicura, ambulanza medicalizzata resta a Pragelato

(ANSA) - TORINO, 02 APR - L'ambulanza medicalizzata resta a Pragelato. E' quanto emerso nel corso di un incontro tra l'amministrazione comunale e l'Asl To3, che ne ha scongiurato lo spostamento a Sestriere, che "avrebbe creato forti problemi organizzativi e logistici con pesanti ricadute per un intero territorio che si estende dalla bassa Val Chisone e che rischiava di coinvolgere anche i comuni della Unione Montana della stessa Via lattea".

Durante la riunione, a cui hanno partecipato il sindaco e vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino, e i sindaci di Perosa Argentina, Nadia Brunetto, di Roure, Rino Tron, e di Fenestrelle, Michel Bouchet, si è chiarito che la postazione dell'ambulanza medicalizzata continuerà a restare a Pragelato "perché è frutto di un atto regionale e che non è affatto cambiato in questi ultimi tempi. Nulla toglie, come ovvio, che ci siano anche altri servizi a supporto della postazione di Pragelato, ma rientrano in un ambito privato che non intaccano le decisioni assunte nel passato e che non sono state messe in discussione, pena una pesante e negativa ricaduta sul territorio interessato".

Per Merlo si tratta di "una rassicurazione che tranquillizza le singole comunità interessate e che richiede ed invoca, semmai, una collaborazione sempre più stringente tra le varie amministrazioni locali quando si affrontano temi delicati e complessi come quelli dell'offerta dei servizi sanitari per un intero territorio. Soprattutto quando si tratta di territori montani dove i collegamenti sono oggettivamente difficili - conclude il sindaco di Pragelato - e dove la garanzia della tutela della salute presenta difficoltà non trascurabili. Ma dall'Asl To3, attraverso la Dott.ssa Fasano, abbiamo avuto, al riguardo, risposte rassicuranti e costruttive". (ANSA).