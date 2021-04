Aeroporti: Neos, nella flotta due nuovi 737 Max 8 Boeing

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Neos, la seconda compagnia aerea italiana, inserisce due 737 Max 8 di Boeing, arrivati a Milano da Seattle, a cui si aggiungeranno ad aprile altri due aeromobili, portando così la flotta ad un totale di 15 velivoli.

Nata nel 2002, Neos ha sviluppato una crescita continua che nel 2019 l'ha portata a volare in oltre 50 destinazioni, ad avere 12 aeromobili in flotta e a fatturare 466 milioni di euro, con una crescita del 27% rispetto al 2018. Il percorso di rinnovamento è iniziato già nel 2017, con l'arrivo del primo 787 Dreamliner, portando Neos ad essere la compagnia aerea con la flotta più giovane d'Europa: oggi possiede sei 787 Dreamliner, cinque 737 e i due nuovi 737 Max 8. A fine aprile ne arriveranno altri due a completare questa fase di rinnovamento che porterà Neos ad avere aeromobili più efficienti e una riduzione del 15% dei consumi e delle emissioni. I quattro nuovi 737 Max 8 che entrano in flotta sono stati certificati come da prassi da Boeing e approvati dalle massime autorità internazionali nel settore aviation, che ne hanno decretato la totale sicurezza.

"Siamo molto orgogliosi di accogliere nella flotta due nuovi 737 Max 8, rinsaldando la proficua collaborazione con Boeing che dura da parecchi anni. Ulteriore tassello nel nostro percorso di rinnovamento, questi nuovi aeromobili ci consentiranno di continuare ad offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di volo possibile e speriamo possano rappresentare anche l'inizio di una ripartenza per il nostro settore. Da sempre Neos è votata all'innovazione e oggi conferma la sua capacità di continuare a proporre, oltre a destinazioni inedite, nuovi modi di viaggiare" afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos. (ANSA).