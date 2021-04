Museo Accorsi, visita virtuale alla mostra Cronache dall'800

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Quest'anno, per Pasquetta, non potendo fare la classica scampagnata fuori porta, il Museo Accorsi-Ometto invita i propri followers a seguire una visita virtuale della mostra Cronache dall'800, a cura del direttore artistico Luca Mana. La mostra, inaugurata lo scorso ottobre, è rimasta aperta al pubblico poco più di due mesi e potrebbe non riaprire, visto che il giorno di chiusura è previsto per il 25 aprile. Con questa iniziativa il Museo Accorsi-Ometto desidera dare a tutti la possibilità di vedere la mostra con una visita guidata d'eccezione.

La mostra, che conta 90 opere, mette a confronto le svariate sfaccettature della vita moderna dell'Ottocento attraverso la pittura di Carlo Bossoli e la fotografia storica, restituendo fedelmente le vicende del tempo, l'evoluzione dei costumi e del modo di vivere.

Durante la visita saranno toccate tutte e cinque le sezioni in cui è suddivisa la mostra: nella prima si parlerà della quotidianità nelle città italiane, con piazze e strade animate da momenti di svago e di festa e vivacizzate dalle attività lavorative di tutti i giorni. Nella seconda ci si soffermerà sugli eventi politici e bellici di cui Bossoli fu testimone, come le drammatiche vicende delle Cinque Giornate di Milano o le campagne della seconda guerra d'Indipendenza. Nella terza si scopriranno le immagini delle infrastrutture che recarono un notevole ammodernamento alla vita del Paese, a partire dalla tratta ferroviaria Torino-Genova. Nella quarta si ammireranno i paesaggi della Crimea, della Turchia e dell'Egitto, approfondendo la tematica dell'esotismo. Infine nella quinta e ultima sezione, quella dedicata ai palazzi e ai giardini storici, si sarà trasportati nell'elegante mondo delle ville di delizia. (ANSA).