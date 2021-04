Luci d'Artista, premiati vincitori del concorso fotografico (2)

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Si è concluso con la scelta degli scatti vincitori, 'Obiettivo sulle Luci', il concorso fotografico su Instagram promosso da Città di Torino, Fondazione per la Cultura Torino e Associazione AbbonamentoMusei.it dedicato alle Luci d'Artista. Il premio della giuria è andato alla foto di Giuseppe Mura dell'opera 'Palomar' di Giulio Paolini, scelta perché "restando coerente al tema proposto, coglie in modo spontaneo ed originale il caos vitale prodotto dalla coesistenza tra le luci urbane e l'universo luminoso proposto dall'artista".

L'immagine che ha invece ottenuto il maggior numero di like sul social, 735, è quella di Alessandro Panerati di 'Noi' di Luigi Stoisa.

Oltre ai due premi, vista la qualità delle fotografie che hanno partecipato al contest, è stata attribuita una menzione anche ad altre 5 immagini.

Complessivamente sono state oltre 400 le persone che hanno partecipato al concorso con 611 fotografie e sono stati superati i 30mila like e visualizzazioni. "Le Luci d'Artista sono un simbolo della nostra città e da quasi 25 anni catturano l'interesse di chiunque vi si trovi a passeggiare sotto - sottolinea l'assessora comunale alla Cultura, Francesca Leon - e il concorso ci ha confermato questo interesse con una bella risposta di partecipazione per dimensioni e qualità delle immagini pervenute". (ANSA).