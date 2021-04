Csi Piemonte assume, al via campagna +30

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Parte oggi la nuova campagna di assunzioni del CSI Piemonte che porterà all'inserimento, nel corso del 2021, di 30 professionalità altamente specializzate all'interno del Consorzio. Le assunzioni sono destinate al reclutamento di diversi profili professionali in contesti di sviluppo Agile, AI e Cloud: Developer, Solution Designer, System Architect, System Administrator e Data Administrator. Andranno a rafforzare i team impegnati in progetti innovativi relativi a dematerializzazione, piattaforme, dati, infrastrutture e servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione.

"Nel 2021 prosegue la politica di ricambio generazionale che ha portato tra l'altro all'inserimento negli ultimi due anni di 30 neo laureati e che ora prevede l'inserimento di 30 nuove risorse altamente professionalizzate che saranno impegnate in progetti tecnologici all'avanguardia - sottolinea Pietro Pacini, direttore generale del Csi Piemonte - Inoltre, già nel 2020, un anno economicamente difficile per il nostro Paese, abbiamo assunto 17 profili professionali esperti, anche per far fronte alle attività dettate dall'emergenza sanitaria. La pandemia ha accelerato il processo di trasformazione digitale intrapreso dal nostro Paese e il Consorzio deve continuare a svolgere il suo importante ruolo innanzi tutto puntando sulle competenze del personale". (ANSA).