Covid: a Tortona la laurea a distanza si fa in biblioteca

(ANSA) - TORTONA, 01 APR - A Tortona (Alessandria) ci si laurea in biblioteca civica. Il Comune ha dato la possibilità ai ragazzi del territorio di utilizzare le sale in cui normalmente vengono organizzati i convegni. Il primo a discutere la tesi in questo modo è stato Riccardo Deamici, proclamato dottore in ingegneria meccanica a distanza "Il Comune ha individuato nella sala convegni al primo piano della Biblioteca Civica - spiega il sindaco, Federico Chiodi - la sala da adibire alle sedute di laurea. Per fare richiesta è necessario compilare il modulo disponibile sul sito web".

Come previsto dalla mozione l'utilizzo della sala è gratuito e permette ai laureandi di collegarsi senza problemi o disturbi.

