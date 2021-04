Arte: Olga Gambari nuova direttrice artistica di Paratissima

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Olga Gambari, curatrice indipendente, critica d'arte e giornalista, è la nuova direttrice artistica di Paratissima, fiera d'arte contemporanea che da quindici anni dà ampio spazio ai progetti di artisti emergenti.

"La scelta di affidare a Olga Gambari il fil rouge artistico del prossimo futuro di Paratissima - spiega Laura Milani, presidente di Paratissima - è una scelta mirata e felice. Ho riconosciuto in lei professionalità, sensibilità e capacità di visione che saranno elementi indispensabili per attuare e raccontare con puntualità la crescita di questa realtà unica, in profonda trasformazione. Sono entusiasta di intraprendere con lei e con tutto lo staff un percorso fatto di step importanti e coerenti al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi. Si apre una nuova era, più articolata e complessa, che potrà contare su molteplici competenze e diversi livelli di intervento.

Paratissima durerà un anno, tutti gli anni. C'è moltissimo da fare e non vediamo l'ora di dare vita a tutti i nuovi eventi in programma" "In questa rigenerazione, i concetti fondamentali dell'identità di Paratissima sono ripresi e mantenuti: l'arte come luogo condiviso, spazio accogliente, sociale dove si è tutti cittadini, con un'energia benefica del rapporto e dello scambio. Un posto dove vivere l'esperienza di un mondo che non è a parte ma cerca il dialogo con tutti i pubblici, che ritiene il territorio di appartenenza importante come quello nazionale, che sceglie di essere sia stanziale sia nomadica, partendo da Torino per arrivare fino a Milano, Venezia, Bologna e poi chissà", sottolinea Olga Gambari.

Paratissima riparta e riapre a maggio con la grande mostra di Peter Lindbergh, Untold Stories. (ANSA).