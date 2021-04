Art Bonus: parte restauro dell'aereo Balilla di Natale Palli

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 01 APR - Iniziano i lavori per il restauro del velivolo Ansaldo A.1 Balilla, appartenuto a Natale Palli e utilizzato nel primo conflitto mondiale e donato dalla famiglia al Comune di Casale Monferrato (Alessandria) nel 1922. Il primo lotto fa parte dei finanziamenti per cui è previsto l'Art Bonus.

"Il Balilla - spiega il sindaco di Casale, Federico Riboldi - è un bene della città e del territorio, per questo motivo invito tutti coloro che hanno a cuore il recupero di una pagina della nostra storia a fare una donazione che, con l'Art bonus, permette interessanti agevolazioni. Questa misura dà la possibilità di un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro per lavori di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Nel frattempo un grazie va a chi da ormai molti anni si sta prodigando affinché tutto questo sia possibile: la sezione di Casale Monferrato dell'Associazione Arma Aeronautica".

L'aereo pluricentenario è attualmente in custodia al Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni di Trento. Le precarie condizioni di conservazione non ne permettono lo spostamento, così come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

"È il primo caccia di ideazione e costruzione interamente italiana prodotto in serie, il più antico dei due rimasti di 274 costruiti e l'unico ancora allo stato originale e ciò lo rende uno dei pochissimi velivoli universalmente conosciuti nel periodo della Grande Guerra mai sottoposti ad alcun intervento di restauro" aggiunge Riboldi. Per il primo lotto serviranno 391.930 euro. (ANSA).