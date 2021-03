Vaccini: Gruppo Damiani, nostra sede Valenza diventi hub

(ANSA) - VALENZA, 31 MAR - Gruppo Damiani mette a disposizione gli spazi aziendali e l'ex Palafiere di Valenza (Alessandria) per la vaccinazione di tutti i cittadini, dei dipendenti e dei loro familiari. L'azienda orafa destina i 12 mila metri quadrati del futuro polo produttivo, l'ex Palafiere appunto, per accelerare la campagna vaccinale: è uno spazio con parcheggi, logisticamente strutturato e fuori dal centro storico, "che potrebbe essere utilizzata per allestire - dicono - un'area medica idonea a somministrare i vaccini in base alle disposizioni attuative approvate".

Il Gruppo è già intervenuto per l'emergenza Covid-19: c'è stata una donazione di oltre 100 mila euro destinata a diversi ospedali, la disponibilità delle sedi per ospedali da campo, l'attivazione del network internazionale per recuperare dispositivi di protezione da donare alle strutture sanitarie e l'implementazione di #TogetherWeHelp, un progetto digitale partecipativo per amplificare il meccanismo di donazioni del Gruppo coinvolgendo gli appassionati di gioielleria e design che acquistavano sui siti web siti Damiani, Salvini, Calderoni, Rocca e Venini. (ANSA).