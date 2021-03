Torino centro strategico per pagamenti digitali Panini

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Torino diventerà il centro strategico della Panini, azienda che progetta, produce e supporta periferiche specializzate per l'acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, destinate ad applicazioni nel mondo bancario e postale. Partita come una realtà aziendale a conduzione familiare, attiva nella distribuzione di prodotti per l'ufficio e per la filiale bancaria, oggi Panini è uno dei player più importanti a livello mondiale. Ha appena terminato un anno 2020 molto positivo riportando il migliore risultato di ricavi consolidati dai tempi del picco raggiunto prima della crisi finanziaria del 2008. La crescita del fatturato su base annua è superiore all'8% e l'ebitda ha segnato un traguardo ragguardevole, con un aumento dell'89% e un margine che supera il 22%.

Alla centralità di Torino lavorano il nuovo ceo Richard Kane e Jean-Philippe Ruault, nominato proprio a Torino chief technology and strategy officer, che sarà anche a capo delle vendite internazionali. "Kane guiderà da Torino il nostro cammino tecnologico - spiega Rualt - aiutandoci a imprimere un'accelerazione alla roadmap delle nostre soluzioni per la verifica dell'identità e l'autenticazione dei clienti. Con il trasferimento dell'azienda nella nostra nuova moderna sede di Torino e un anno di risultati record, consolidati da un impegno a investire in persone e tecnologia, Panini sta certamente vivendo tempi entusiasmanti". (ANSA).