Museo della Ceramica di Mondovì, le uova di Fabergé

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Dagli esemplari più particolari legati alla storia degli ultimi zar di Russia, alla fortuna collezionistica di questi "mirabili gioielli" e alle curiosità collegate. Le uova di Fabergé saranno oggetto il primo aprile alle 18, sulla piattaforma Zoom, di un incontro con lla storica delle arti decorative Carla Cerutti. E' il regalo pasquale on line del Museo della Ceramica di Mondovì.

"Il dono di uova vere, decorate con qualsiasi tipo di disegni o dediche, in segno di speranza e resurrezione, è correlato alla festa pasquale sin dal Medioevo. La conferenza sulle Uova Fabergé e sulle loro stupefacenti sorprese - dice Andreina d'Agliano, presidente del Momuc - vuole essere un augurio di Buona Pasqua a tutti gli amici del Museo della Ceramica di Mondovì".

"Il tema della conferenza - spiega Carla Cerutti - sarà illustrare gli esemplari più particolari, legati alla storia degli ultimi Romanov, come il Primo Uovo con gallina, l'Uovo dell'Incoronazione o quello dei Mughetti (tutti appartenenti alla collezione Vekselberg), piuttosto che l'Uovo della Transiberiana (Palazzo dell'Armeria, Cremlino, Mosca) o l'Uovo a mosaico (Londra, Royal Collection), indagare la fortuna collezionistica di tale singolare produzione e le curiosità a essa collegate, come la produzione parallela eseguita da Fabergé tra il 1898 e il 1904 per il nobiluomo russo Alexander Kelch, in più occasioni confusa con quella imperiale". Il primo uovo "pasquale" di Fabergé fu commissionato all'illustre orafo della Corte imperiale russa nel 1885 dallo zar Alessandro III per la moglie, l'imperatrice Maria Fëdorovna: si trattava di un uovo d'oro rivestito in smalto bianco opaco che celava un tuorlo, anch'esso in oro, contenente a sua volta una gallinella d'oro.

All'interno, una copia in miniatura della corona imperiale che custodiva un piccolo pendente di rubino a forma d'uovo. (ANSA).