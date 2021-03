Fucili e cartucce in un casolare, arrestati padre e figlio

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Armi illegalmente detenute sono state trovate dai carabinieri in un casolare a Caselle Torinese.

Si tratta di quattro fucili, una carabina e quaranta cartucce: erano nella disponibilità dei proprietari dell'immobile, padre e figlio di 60 e 32 anni, che si trovano ora agli arresti domiciliari.

Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale dell'Arma, un ottantenne con precedenti penali è stato arrestato per lo stesso motivo, detenzione illegale di armi, a Leini. In casa aveva un fucile con matricola abrasa, 32 cartucce compatibili con l'arma e una daga piemontese.

Tutte le armi sono state sequestrate e inviate al Ris di Parma per verificarne l'utilizzo in episodi delittuosi. (ANSA).