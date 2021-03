Covid: in Piemonte 2.298 positivi, +25 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - E' simile a ieri, in Piemonte, l'aumento del numero dei ricoverati con Covid: + 7 in terapia intensiva, totale a 376, mentre negli altri reparti l'incremento è di 18 pazienti, il dato complessivo è 3.873. Ventiquattr'ore prima il bollettino dell'unità di crisi della Regione aveva riportato + 5 in terapia intensiva, +18 negli altri reparti.

I nuovi casi positivi sono 2.298, con un tasso dell'8,8% rispetto ai 26.085 tamponi processati (12.233 antigenici); la quota di asintomatici è 39,3%. I morti son 39, di cui 4 casi relativi a oggi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810; i guariti +2.617, gli attualmente positivi 35.059. (ANSA).