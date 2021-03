Assessore Piemonte, foto non è realtà,gestiamo pressione

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Quella foto non rappresenta la realtà degli ospedali piemontesi, che sono sotto pressione ma non al collasso. La situazione è sotto controllo". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, interpellato dall'ANSA sulle foto diffuse dai sindacati degli infermieri che immortalano alcuni pazienti in barella sul pianerottolo delle scale dell'ospedale Maria Vittoria. "E' stato fotografato un momento di punta, in meno di un'ora era già tutto risolto - aggiunge -. L'afflusso di pazienti è importante e ne stiamo trasferendo fuori Torino, dove la situazione è migliore".

