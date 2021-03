Aeroporti: Cuneo, nuove rotte per Baleari e Lampedusa

(ANSA) - CUNEO, 31 MAR - Tre nuovi collegamenti da fine luglio per tutta l'estate dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi, con la compagnia spagnola Albastar: dal prossimo 27 luglio due rotte inedite verso la Spagna (le isole Palma di Maiorca e Minorca), dal 29 luglio anche un nuovo collegamento verso l'isola di Lampedusa. I voli saranno operativi fino a metà settembre, con frequenze settimanali ogni martedì verso le Baleari e ogni giovedì verso l'isola siciliana.

Dal 5 giugno era già stato annunciato un nuovo collegamento da Cuneo con Olbia, in Sardegna, due volte la settimana, con la compagnia Volotea. Dall'estate lo scalo dell'aeroporto di Cuneo riprenderà i collegamenti con Casablanca (Marocco), Trapani, Comiso, Bari, Cagliari e verso l'hub di Monaco di Baviera in Germania. (ANSA).