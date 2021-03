Sanità: Icardi, Parco Salute Torino sarà pronto nel 2027

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Il nuovo Parco della Salute di Torino, struttura da 1.040 posti letto e 450 milioni di investimento che riunirà in un solo luogo cura, didattica e ricerca medica (attualmente diffuse fra più ospedali e poli universitari), sarà pronto nel 2027. Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, nella Cabina di monitoraggio riunita oggi per fare il punto sull'opera.

"Tra pochi giorni - ha detto Icardi - saranno aggiudicati i lavori di bonifica dei terreni e a giugno saranno allestiti i relativi cantieri. Nell'autunno partiranno questi lavori, che saranno finiti nel maggio 2022. Nel luglio seguente ci sarà l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del Parco della Salute, e subito dopo la posa della prima pietra. L'opera dovrà essere consegnata in 5 anni".

"Il Parco della Salute - ha rimarcato il governatore piemontese Alberto Cirio, "rappresenta un passo fondamentale nella crescita dell'offerta sanitaria del Piemonte ma anche un significativo investimento nel futuro economico della Regione: sebbene in un anno difficile segnato dal Covid, non ci siamo fermati".

Nel Parco della Salute di Torino, tra il grattacielo della Regione e la stazione Lingotto, verranno trasferite le attuali strutture sanitarie delle Molinette, del Cto e dell'Ospedale Sant'Anna. (ANSA).