Pasqua: Regio Torino regala concerto di musica sacra

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Il Teatro Regio di Torino regala al suo pubblico un Concerto di Pasqua in streaming con il coro, diretto da Andrea Secchi, accompagnato da Giulio Laguzzi al pianoforte.

"Un concerto di musica sacra e sublime che vuole essere augurio di rinascita per tutti - sottolinea Secchi - l'arricchimento che può dare la musica è sempre fondamentale qualunque sia il momento difficile che si sta attraversando, ancor più in questo periodo". In programma, alcune tra le pagine più ispirate del repertorio corale religioso. Per l'occasione, il Coro si presenta con un organico di 63 artisti e con un'insolita disposizione: il pianoforte sarà posizionato dando le spalle al palco, mentre gli artisti saranno in platea per rispettare le regole del distanziamento.

Apre il concerto 'Crucifixus', del veneziano Antonio Lotti, per coro a 8 voci a cappella, composto nel 1717 e amato da sempre per drammaticità e cantabilità. Seguono 'Wir setzen uns mit Tränen nieder', brano di alta spiritualità di Johann Sebastian Bach, potente cattedrale sonora in cui due cori, la preghiera 'Christus factus est' di Brukner, 'O salutaris hostia' di Gioachino Rossini, e le 'Laudi alla Vergine Maria' da 'Quattro pezzi sacri' di Giuseppe Verdi. (ANSA).