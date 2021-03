Moto, Bagnaia: "In questo team non mi sento secondo a nessuno"

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Sono davvero contento, abbiamo un grandissimo potenziale, la moto funziona davvero bene. Tutti si aspettavano un Miller predominante in Ducati? Io, in questo team, come è accaduto in Pramac, non mi sono mai sentito un secondo pilota. Non sappiamo cosa accadrà in questa stagione, ma in generale non ci sarà mai l'occasione in cui io mi possa sentire secondo rispetto a Jack: siamo trattati allo stesso modo nel box". Così Francesco Bagnaia, a Sky Sport, dopo il primo Gp della stagione in Qatar, che ha chiuso al terzo posto.

"Sono contento di aver ottenuto la prima pole - aggiunge il pilota torinese - e del terzo posto in gara: ho cercato di condurre il Gp nel miglior modo possibile. Ho provato a vincere, ma mi sono ritrovato con meno gomma a fine gara, a causa probabilmente del vento. Però, devo dire che il bilancio è positivo, sono felice perché abbiamo un grandissimo potenziale, la moto funziona davvero bene. Tuttavia, sarà fondamentale riconfermarsi, perché dato il potenziale che abbiamo, possiamo essere veloci anche questo week-end. Le cose cambiano continuamente da un Gp all'altro, bisogna vedere come andrà".

"Come valuto la stagione di Mir? La Suzuki è una moto che non consuma la gomma, Mir ha sfruttato questo vantaggio al 100%.

Allo stesso modo, io ho sfruttato il motore della Ducati. La nostra moto soffre con il vento, quindi l'unica cosa da fare era sfruttare al meglio il motore. Sono contento di esserci riuscito sul rettilineo, nel sorpasso decisivo su Mir sul traguardo".

