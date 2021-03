Con holiday-working Piemonte punta a 400 mila pernottamenti

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Il Piemonte fa leva sullo smart working per aumentare le presenze turistiche fino a 400 mila pernottamenti al mese. La Regione lancia l'holiday working, progetto di VisitPiemonte illustrato dall'assessore al Turismo, Vittoria Poggio, alle associazione di categoria.

"Abbiamo territori di ineguagliabile bellezza sui quali operano già adesso strutture ricettive di grande pregio come alberghi o agriturismi capaci di soddisfare le esigenze di una clientela internazionale - spiega -. L'Holiday Working è sicuramente un'opportunità da cogliere per battere la concorrenza nella ripresa del settore al tempo della pandemia".

(ANSA).