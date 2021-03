Cattura airone in campagna, denunciato 29enne a Crescentino

(ANSA) - VERCELLI, 30 MAR - Un uomo di 29 anni di origine romena è stato denunciato per cattura di volatile protetto nella campagna di Crescentino (Vercelli). I carabinieri lo hanno notato, durante un servizio di pattugliamento,, con un telo che nascondeva un grande airone bianco maggiore, il quale cercava di liberarsi. L'animale, una specie protetta autoctona che vive sulle sponde del Po, era stato catturato poco prima sulle sponde di un laghetto: la sua destinazione, con ogni probabilità, sarebbe stata l'abitazione di un ricettatore di animali pregiati. L'airone, una volta sequestrato dai carabinieri, è stato fatto visitare da un veterinario e liberato sulle sponde del Po. Il 29enne, incensurato, rischia ora l'arresto da due a sei mesi, e una multa da 516 a 2.000 euro, prevista per per chi mette in commercio fauna selvatica. (ANSA).