A Torino band del pill-pop, primo singolo anti-like

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - La voglia di fare musica, di raccontare ossessioni e inquietudini della loro generazione e una definizione nata chiacchierando su una panchina al parco. Si chiama "pill-pop", un po' rap e un po' indie pop, il nuovo genere musicale inventato da tre giovani torinesi che escono oggi con il video del loro primo singolo, 'Social!in'. Daniele, Emanuele e Giulio, ventenni dalle grandi ambizioni ma con i piedi per terra, sono i D!ps, voci trattate alla Daft Punk, elettronica e atmosfere sospese.

La loro è una storia d'amicizia, nata sui banchi di scuola e proseguita in un alloggio di Borgo San Paolo dove compongono musica tra le lezioni all'università e qualche lavoretto per iniziare a guadagnare qualcosa. "Abbiamo iniziato a incidere alla buona un po' di cover, la prima fu 'Imagine', poi decidemmo di creare il gruppo per provare a realizzare pezzi nostri", raccontano questi giovani falla faccia pulita e i buoni propositi.

'Social!in' è un invito a sfuggire alla schiavitù della ricerca a tutti i costi di un like. "Il ritornello nasce da una frase letta sui social, una ragazza mostrava il nuovo look dicendo 'Mi han detto tutti che ci sta', e un'amica rispondeva 'Ma forse tutti non basterà'". Parole con cui i D!ps sperano di far riflettere. (ANSA).