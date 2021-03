Incendi: C. Metropolitana partecipa a rimboschimento Musinè

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - La Città Metropolitana di Torino "farà la sua parte" per la riforestazione dei versanti del Monte Musinè dove sono stati devastati centinaia di ettari nelle settimane scorse. Lo ha assicurato il Vicesindaco metropolitano Marco Marocco intervenendo, oggi, al sopralluogo che i tecnici della Direzione sistemi naturali hanno compiuto insieme agli amministratori locali di Caselette, per valutare i danni.

I tecnici hanno verificato gravissimi danni alle conifere, non irreparabili invece per molte querce, mentre a quote più alte, raggiungibili solo percorrendo un sentiero impervio, l'ambiente è deteriorato dalla successione degli incendi. La sottoscrizione lanciata dal Comune di Caselette per sostenere il rimboschimento ha raccolto in pochi giorni oltre 7.000 euro; tecnici dell'Unione Montana Valle Susa e della Città Metropolitana stanno valutando quali interventi programmare, che dovranno essere autorizzati dalla Regione Piemonte., La perimetrazione dell'area verrà realizzata in collaborazione con i Carabinieri forestali. All'interno per 10 anni saranno vietati il pascolo e la caccia.

. "La Città Metropolitana contribuirà alla progettazione e alla ricerca di fondi, mettendo in campo le proprie professionalità, com'è già accaduto più volte negli ultimi anni nelle zone colpite da incendi in Valsusa, nelle Valli di Lanzo e nel Pinerolese", confermano il Vicesindaco Marco Marocco e la Consigliera metropolitana delegata all'ambiente e alle aree protette, Barbara Azzarà. (ANSA).