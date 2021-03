Covid: imprese, indicatori positivi dopo 7 trimestri

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Migliora il clima di fiducia delle imprese torinesi, sia del manifatturiero sia del terziario, con gli indicatori che ritornano tutti positivi dopo sette trimestri, ma appare ancora lontana una fase di ripresa robusta.

Lo dice l'indagine congiunturale trimestrale, realizzata a marzo da Confindustria Piemonte e dall'Unione Industriale di Torino.

Le oltre 1.200 imprese del campione si attendono, per i prossimi mesi, un recupero dei livelli di attività e ordini: i saldi complessivi riferiti a produzione e ordini migliorano di 17-18 punti percentuali. Diminuisce il ricorso alla cassa integrazione, che rimane comunque elevato, aumenta la quota di imprese che hanno in programma investimenti significativi, soprattutto nella manifattura. Stabile, su livelli elevati, il tasso di utilizzo di impianti e risorse. Tornano positive le attese delle imprese di minori dimensioni (sotto i 50 addetti), anche se resta ampia la forbice tra grandi e piccole.

"Vediamo timidi segnali di miglioramento, soprattutto nella metalmeccanica, ma cultura e turismo soffrono ancora moltissimo.

Dobbiamo essere realisti, in quanto i fattori di rischio e incertezza restano forti. Sarà importante riuscire ad attrarre sul nostro territorio una parte significativa delle risorse europee del Next Generation Eu, con progetti strategici", commenta il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj. "Le incertezze sembrano diminuire, finalmente.

È fondamentale un'accelerazione della campagna vaccinale ed un concreto coinvolgimento delle imprese sul Pnrr e sulla programmazione 2021-2027. Ci sono segnali positivi, a partire dall'accelerazione degli investimenti. Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, ma saranno cruciali le scelte di politica industriale dei prossimi sei mesi", sottolinea Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte. (ANSA).