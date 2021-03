Covid: Cpr in quarantena, niente udienze dai giudici pace

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Saltano per ragioni legate all'emergenza Covid le udienze, davanti ai giudici di pace di Torino, per la convalida dei trattenimenti degli stranieri irregolari al Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri). Oggi è stato necessario disporre dei rinvii per l'impossibilità - comunicata dalla prefettura - di procedere al collegamento in videoconferenza dei migranti.

La questione, secondo quanto si è appreso in ambienti vicini a Palazzo di giustizia, è sorta dopo il 19 marzo, quando si sono verificati casi sospetti di Covid su due inservienti in servizio nella struttura di corso Brunelleschi. Molti ospiti, a differenza del personale, hanno rifiutato di sottoporsi al tampone: l'espediente - viene spiegato - permette di non dare corso all'iter (che prevede l'imbarco in un aereo) verso l'espulsione. E' stato dunque necessario, sempre secondo quanto si apprende, procedere alla quarantena e all'isolamento.

Nei giorni scorsi una ispezione delle autorità sanitarie, coordinata dalla Prefettura, aveva accertato che dal punto di vista delle norme anti Covid il Cpr è in regola. (ANSA).