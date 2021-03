Covid: Appendino, da No Mask oltraggio a chi combatte virus

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Quelli che si sono verificati alla manifestazione 'No Mask No Vax' di sabato 20 marzo a Torino, sono "comportamenti oltraggiosi nei confronti di chi sta combattendo il virus". A dirlo la sindaca Chiara Appendino nelle comunicazioni al Consiglio comunale richieste dal capogruppo della Lista Civica per Torino, Francesco Tresso.

Appendino ha espresso una "netta presa di distanza e condanna di qualsiasi comportamento che non rispecchi le misure precauzionali per contenere la pandemia". La sindaca ha quindi ricordato che in piazza erano presenti circa 250 persone e sono state 49 quelle sanzionate, di sui 28 per mancato uso della mascherina, 21 per spostamenti da altro comune e un manifestante è stato indagato per resistenza, rifiuto di fornire le generalità e lesioni a un poliziotto. (ANSA).