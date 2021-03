Covid: agriturismo ha perso 15 mln,vicine a stop 20% aziende

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Dal primo lockdown a oggi le attività di agriturismo in Piemonte hanno già perso 15 milioni di euro, con cali che vanno dal 65% per le aziende che offrono solo ristorazione al 95% per le strutture impegnate anche nell'organizzazione di eventi, cerimonie e attività legate alle fattorie didattiche; il 20% delle imprese è già prossimo alla chiusura definitiva. Lo evidenzia un sondaggio condotto da Confagricoltura Piemonte tra le aziende associate - circa 300 su un totale regionale di 1.300. "Durante i mesi estivi, dopo il primo lockdown - fa rilevare il presidente Enrico Allasia - si era registrato qualche incoraggiante segnale di ripresa, soprattutto negli agriturismi che hanno ospitato molti turisti locali. Tuttavia, con la chiusura delle attività di ristorazione e pernottamento a seguito della seconda ondata di contagi Covid e il successivo blocco totale della stagione sciistica, le perdite economiche rilevate sono state ingenti su tutto il territorio piemontese".

"Allarmante la situazione delle 400 fattorie didattiche, che da oltre un anno non ricevono visite delle scolaresche: le aziende - spiega il direttore di Confagricoltura Piemonte Ercole Zuccaro - devono essere tenute in ordine e gli animali, prevalentemente da esposizione, devono continuare ad essere alimentati. E per il comparto dellle aziende enoturistiche per ogni mese di chiusura si stima un mancato introito di 600 mila euro".

Confagricoltura Piemonte ritiene che sia "fondamentale individuare una serie di interventi strutturali di lungo respiro per ripartire, nella speranza che il Piemonte torni presto zona gialla: snellimento delle procedure per l'erogazione dei ristori, azzeramento dei contributi previdenziali, eliminazione delle tasse locali, della raccolta rifiuti e televisive".

