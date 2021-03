Be Local, agroalimentare di qualità punta su e-commerce

(ANSA) - NOVARA, 29 MAR - Istituzioni, grandi gruppi privati, banche e finanza fanno sistema per affiancare le imprese agroindustriali attraverso un nuovo modello di produzione che punta a valorizzare il made in Italy. E' l'indicazione che viene dall'evento organizzato da Be Local ad Arona (Novara), dal titolo 'Vi stiamo servendo una rivoluzione'.

"L'importanza dell'e-commerce per il rilancio dell'economia locale sostenibile - spiega Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte - è un elemento importante nelle politiche della regione. Bisogna evitare il rischio che le pmi rimangano schiacciate dal meccanismo per cui i grandi colossi monopolizzano la rete mentre le piccole realtà non risultano attrattive per le piattaforme di e-commerce. Ben vengano quindi modelli come Be Local". Piedmont Delights, piattaforma piemontese per l'acquisto dell'enogastronomia tipica online, è pronta a sbarcare in altre regioni italiane. "Il nostro modello di e-commerce è vincente perché basato sulla costruzione di un vero rapporto con i produttori. Creiamo insieme l'identità del prodotto, il suo racconto, la sua immagine. Solo dopo lo mettiamo sulla piattaforma", sottolinea sostiene Nikas Bargaglio, ad di Piedmont Delights.

"La filiera del food non solo è uno strumento indispensabile per le crescita delle pmi locali, ma anche una potente leva di marketing territoriale. Far conoscere le eccellenze vuol dire far conoscere il territorio", sottolinea Alberto GusmerolI, deputato Lega Nord ed ex sindaco di Arona. (ANSA).