Vaccino: Piemonte, oggi somministrato a 15 mila persone

TORINO, 28 MAR - Sono 15.936, tra cui 9.033 ultraottantenni, le persone che oggi in Piemonte hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Il dato è aggiornato alle ore 17.30.

A 7.610 è stata somministrata la seconda dose.

Lo comunica la Regione. Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 761.002 dosi (di cui 270.988 come seconde), corrispondenti all'84,8 % delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte.

