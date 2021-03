Scuola: protesta anti Dad a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 28 MAR - "Non ci prove scientifiche sull'efficacia reale della chiusura delle scuole. Ma chiudendole danneggiamo bimbi, ragazzi, donne, famiglie e generazioni future". Decine di genitori, accompagnati dai figli, hanno preso parte questa mattina a Vercelli a "Priorità alla scuola", manifestazione pacifica organizzata da un comitato che chiede "un cambio di rotta alle istituzioni regionali e nazionali", con il ripristino della didattica in presenza e il ritorno alla normalità per i più piccoli. Tra i manifestanti anche Cristina Sasso, la donna che sta portando avanti la sua personale battaglia contro la dad anche a Scopello, in Valsesia, dove insegna. La protesta, hanno inoltre precisato gli organizzatori, "non vuole essere un ritrovo di negazionisti, perché sappiamo che il virus c'è". (ANSA).