Teatro: attori in vetrina per la Giornata Mondiale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 MAR - Lavoratori dello spettacolo in vetrina, ad Alessandria, per una protesta silenziosa nella Giornata mondiale del teatro. Alle 10 in punto, per dieci minuti, hanno mostrato cartelli esprimendo con parole solo scritte cosa significa per loro non potersi esibire, doversi accontentare solo degli schermi e non avere più il contatto con il pubblico. Ogni minuto, un nuovo cartello per gli attori della storica scuola d'arte drammatica I Pochi e per altri professionisti del settore.

Il flash mob è stato organizzato dal centro culturale Visioni_47 e il numero dieci ha un significato ben preciso: esattamente da dieci anni, infatti, il Teatro Comunale di Alessandria è chiuso al pubblico. (ANSA).