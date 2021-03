Lavoratori spettacolo occupano ponte Umberto I a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - La protesta dei lavoratori dello spettacolo si fa sentire anche a Torino, dove oggi pomeriggio hanno occupato il ponte Umberto I, che collega corso Vittorio Emanuele e corso Moncalieri. "Questa è la 16/a manifestazione che facciamo in questo anno di pandemia - dice Elio Balbo, portavoce torinese di categoria - e non abbiamo ottenuto nulla se non qualche bonus. Una risposta vergognosa, un'elemosina".

"Ditelo, scrivetelo sui giornali che siamo esasperati, che non ce la facciamo più - aggiunge Andrea, tecnico luci - e occupiamo il ponte perché sia chiaro. Chiediamo un tavolo permanente vero e una riforma totale del settore che contempli tutele perché in caso di crisi non si sia obbligati a cambiare mestiere dopo decenni di professionalità. Abbiamo esaurito la pazienza". (ANSA).