Commercio: manca cartello divieto fumo, multa a locale

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - La mancanza di un cartello sul divieto di fumo nei locali ha portato i carabinieri a multare il responsabile di un esercizio commerciale in via Catania a Torino. L'intervento è stato svolto nell'ambito di una serie di controlli nelle zone di Borgo Dora, Barriera di Milano e Regio Parco. In un bar di corso Verona i militari della compagnia Oltre Dora, insieme ai colleghi del Nas, hanno multato per 4.500 euro un bar per carenze igienico sanitarie, omessa attuazione dei principi del manuale di autocontrollo haccp sulla sicurezza degli alimenti e violazioni in materia di tracciabilità degli prodotti. (ANSA).