Calcio: Real Madrid, club non interessato a ritorno Ronaldo

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Porte chiuse al Real Madrid per Cristiano Ronaldo. Nelle ultime settimane erano circolate numerose indiscrezioni al riguardo, incentrate su una ipotetica volontà del portoghese di tornare nella capitale. Indiscrezioni peraltro mai confermate dall'interessato in nessuna sede. Oggi i media spagnoli riferiscono di un incontro fra i rappresentanti del club e Jorge Mendes, procuratore del giocatore, nel corso del quale i blancos avrebbero detto esplicitamente 'grazie, ma no' a una ipotesi di ritorno a Madrid del campione juventino.

La risposta che l'agente del portoghese ha trovato nei suoi interlocutori sarebbe stata tanto gentile quanto enfatica, riferiscono i emdia iberici. Dal club è stata apprezzata la disponibilità ma si è aggiunto un esplicito "no" perché non ci fossero dubbi al riguardo. Qualcosa come un "grazie ... ma no " che dovrebbe chiudere definitivamente la questione, ammesso che davvero sia mai stata aperta.

La crisi economica derivata dalla pandemia peraltro lavora contro un obbiettivo di questo tipo, il Real Madrid per il proprio futuro non pensa a un giocatore di 36 anni che ha già vinto tutto, ma ha in mente figure come Mbappé (22 anni) , Haaland (20) o Moussa Diaby (21) possibili punti di partenza del loro nuovo progetto. (ANSA).