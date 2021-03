Asti cambia la mobilità e investe 1mln in piste ciclabili

(ANSA) - ASTI, 27 MAR - Ad Asti nascerà una rete di piste ciclabili per un importo di quasi un milione di euro. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco, Maurizio Rasero, a margine della donazione della 100esima bicicletta del progetto 'Dona Bici', voluto dalla Banca del Dono per le persone più fragili.

"Si tratta - ha detto Rasero - del primo mattoncino di un progetto più ampio, arriveranno piste ciclabili in mezzo alla città per cambiare concezione di mobilità e alcune vie cambieranno il senso di marcia". Al finanziamento dell Stato, di 360mila euro, il Comune aggiungerà 90mila euro, ai quali saranno aggiunti 540mila euro della Regione Piemonte. Era presente alla donazione anche l'onorevole astigiano Andrea Giaccone (Lega) (ANSA).