Tpl:adesione sciopero Torino 80% per sindacati,61,6% per Gtt

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - L'adesione allo sciopero del trasporto pubblico a Torino - secondo i sindacati - è stata in media dell'80% per autobus e tram, del 70% per i mezzi extraurbani, del 90% per le autolinee. La metropolitana si è fermata dalle 15. Per il Gtt, l'azienda di trasporto pubblico locale, la partecipazione complessiva del personale è stata del 32,7%, quella del personale viaggiante del 61,6%.

Secondo i dati sindacali l'adesione allo sciopero è stata de 90% ad Alessandria, dell'80% a Vercelli, del 90% ad Asti, del 60% a Cuneo, del 70% a Biella, del 90% a Novara. (ANSA).