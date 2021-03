Tpl: sciopero a Torino, per sindacati 75% media adesione

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - E' stata in media del 75% l'adesione questa mattina - secondo i sindacati - allo sciopero di autobus e tram Gtt a Torino. Ha funzionato regolarmente la metropolitana.

Lo sciopero del trasporto pubblico è di 24 ore, con eccezione delle fasce protette che per il trasporto urbano sono dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, per quello extraurbano da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30, per i treni dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl-Fna, per il mancato rinnovo del contratto. degli autoferrotranvieri. (ANSA).