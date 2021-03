Torino: Scanderebech (FI), ceduto muro di cinta Villa Genero

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - La strada che costeggia Villa Genero, sulla collina di Torino, è chiusa per motivi di sicurezza a causa del cedimento di uno dei piloni del muro di cinta. A segnalarlo la vicecapogruppo di Forza Italia in Comune, Federica Scanderebech, che sulla vicenda annuncia la richiesta di comunicazioni in aula.

"Da un anno sia io che il collega Francesco Tresso (capogruppo della Lista Civica per Torino, ndr) stiamo denunciando con interpellanze l'abbandono totale di Villa Genero. Si era scomodato anche Sgarbi per denunciare lo scempio" ricorda Scanderebech, che ritiene "mortificante che si debba arrivare addirittura al cedimento del muro e sia stata chiusa e deviata la strada in ambo i sensi per pericolo crollo. E' inconcepibile lasciare un muro in queste condizioni -, se non si interviene urgentemente la situazione rischia di degenerare e potrebbe sfociare anche in un dramma". (ANSA).