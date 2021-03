Tav: Telt, nell'anno Covid -70% consumi carta - 80% plastica

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Nei 13 mesi della pandemia Covid le attività per la nuova ferrovia Torino-Lione non si sono mai fermate, hanno subito solo un temporaneo rallentamento nelle prime settimane del lockdown 2020. Una cabina di regia creata ad hoc da TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), il promotore pubblico incaricato di costruire l'infrastruttura, ha guidato l'azione per garantire la sicurezza, gestire le necessità di dipendenti, imprese e forniture, in Italia e in Francia, e fare proseguire il percorso per le assegnazioni degli appalti, che quest'anno arriveranno a compimento con l'assegnazione di oltre 3 miliardi di lavori per i 57,5 km del tunnel di base . Sono state complessivamente 9.000 le riunioni in videoconferenza, notevoli le ricadute in termini di risparmi ambientali: -70% di carta consumata, -80% di plastica, -60% carburanti.

Oltre all'uso di mascherine e al rispetto del distanziamento sono stati creati dei percorsi dedicati per il passaggio degli operai, nuove aree dotate di servizi igienici per le pause e i pasti, previsti briefing specifici prima degli ingressi. Sono stati eseguiti controlli periodici sulle misure di sicurezza con report settimanali.

"La situazione emergenziale - spiega Alessandro Jannetti, direttore Amministrazione e Finanza di TELT con delega sui servizi informatici - ha accelerato processi già presenti in azienda che, operando in Francia e in Italia, aveva già nel suo DNA modalità di lavoro a distanza che si sono consolidate e potenziate: dallo smart working, previsto per tutti i 170 dipendenti nei due Paesi, alla relazione con le imprese, sono stati implementati e adeguati gli strumenti di interazione e di lavoro".

Per rispondere alla mutata organizzazione del lavoro senza rinunciare a uno stretto rapporto con i dipendenti e i principali referenti di TELT, sono state attuate nuove iniziative, dai seminari formativi di TELT Academy, ai 'caffè virtuali 'per introdurre i nuovi assunti. (ANSA).