Covid: giostrai, vogliamo tornare a far divertire i bambini

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Una giostra di cavalli di cartone, in aria enormi palloncini tricolore a formare un tendone, e la macchina per lo zucchero filato. Piazza Castello per una mattina diventa una fiera colorata, di quelle sospese da tempo per le norme anti Covid. È il flash mob organizzato dai giostrai piemontesi che si sono ritrovati in un centinaio di fronte agli uffici della Regione, a Torino, per chiedere di poter tornare a lavorare e così "riaccendere il divertimento dei bambini".

La manifestazione si svolge anche in altre città italiane.

"Siete cresciuti con le giostre, non fatele morire" si legge sui cartelli. "Il nostro obiettivo è riaprire il prima possibile - spiega Marco Della Ferrera, rappresentante della categoria - bisogna ricreare la ripartenza, dopo oltre un anno di chiusura.

Molti nostri giovani si sono dovuti trovate altre occupazioni, anche perché quello che abbiamo ricevuto da governo non è stato sufficiente".

L'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, ha voluto assicurare i manifestanti che si sta operando affinché questo momento duro finisca "dopo Pasqua". "Dobbiamo ripartire con modalità diverse ma riprendere a lavorare.

Continuerò a chiedere ai Comuni - aggiunge Poggio - di far lavorare i giostrai e trovare quindi un accordo in sicurezza nella tutela di tutti". In piazza anche il senatore della Lega Elena Maccanti: "Sono qui perché il loro lavoro venga riconosciuto - commenta - sarebbe bello rivede le giostre ritornare a girare nel centro di Torino come un tempo, per riaccendere le nostre città". (ANSA).