Covid: 700 taxi sfilano a Torino, noi dimenticati

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Una lunga coda di 700 taxi, scortati dai vigili urbani, sfila dalle 9 per le vie di Torino, per protestare contro il ritardo dei sostegni previsti dal Governo e chiedere una riduzione delle tasse. I taxi, a suon di clacson, sono partiti dall'Allianz Stadium e hanno percorso tutta la zona Nord della città. Raggiungeranno piazza Vittorio Veneto dove ci sarà il presidio. Un corteo dovrebbe raggiungere la sede della Regione Piemonte, in piazza Castello.

I tassisti lamentano di avere avuto meno di 5.000 euro di aiuti a fronte di una perdita dell'80% del fatturato. "Siamo un servizio pubblico, ma non veniamo considerati", spiegano.

I taxi di turno lavorano regolarmente. (ANSA).