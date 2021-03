Cisl: Bizzarri nuovo segretario generale pensionati

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Il torinese Giorgio Bizzarri è stato eletto, con 51 voti su 53, segretario generale Fnp Cisl Piemonte dal Consiglio Generale regionale che si è riunito in videoconferenza. Succede a Rosina Partelli, che lascia l'incarico dopo 8 anni. Gli altri due componenti della segreteria regionale sono Francescantonio Guidotti, confermato nell'incarico, e Franca Biestro, al primo mandato.

Bizzarri, classe 1953, nato a Domodossola ma torinese d'adozione, ha una lunga carriera sindacale alle spalle. Nel 1972 entra a lavorare in Fiat e si iscrive alla Cisl. Dopo pochi mesi viene eletto delegato Fim. Operatore sindacale a tempo pieno dal 1978, nel 1989 diventa componente della segreteria Fim Torino. Nel 2000 entra nella segreteria Ust Cisl Torino, dove rimane fino alla pensione, occupandosi di organizzazione, servizi e politiche sociali. Nel 2015 inizia a collaborare con i Pensionati Cisl a Settimo e Chivasso, l'anno dopo entra nella Segreteria Fnp Torino Canavese e nel 2017 viene eletto segretario generale.

"Bisogna riportare al centro dell'attenzione politica - afferma Bizzarri - i 16 milioni di pensionati italiani. Tra le nostre richieste la rivalutazione effettiva delle pensioni al costo della vita, l'estensione della 14esima fino a 1.500 euro di pensione e un abbassamento della pressione fiscale simile a quello ottenuto dai lavoratori dipendenti: 100 euro al mese per le pensioni medio basse e poi a scalare". Bizzarri annuncia l'apertura dello Sportello socio-sanitario, "un luogo dove condividere informazioni, ma anche un modo per fare pressione sul sistema dei servizi pubblici al fine di renderli più efficienti per cittadini e pensionati". (ANSA).