Aeroporto Torino, per l'estate +58% offerta per Sud e isole

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Si apre la stagione estiva di Torino Airport. La programmazione prevede una rete di 58 collegamenti, di cui 30 nazionali e 28 internazionali, operati da 14 compagnie aeree. L'offerta cresce in particolare sul segmento nazionale: il Sud Italia e le isole registrano un incremento pari al +58% nel numero di frequenze settimanali (fino a 167) rispetto all'estate 2019, precedente allo scoppio della pandemia da Covid. Rispetto all'estate 2019 aumentano sia il numero di frequenze settimanali, sia il numero di compagnie aeree che operano sulla stessa destinazione: l'effetto è positivo sui prezzi e consente maggiore possibilità di scelta del giorno in cui volare e degli orari più comodi.

Guida la forte crescita di frequenze settimanali la Sardegna (+127%), servita da 4 compagnie aeree con collegamenti con Alghero, Cagliari e Olbia, seguita dalla Puglia (+64%), servita da 3 vettori e collegata con Bari e Brindisi. La Sicilia (+45%), servita da 4 compagnie, è collegata con Catania, Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria, con fino a 64 frequenze settimanali. Sono 8 le nuove tratte che debuttano da Torino Airport con l'estate: Olbia e Palermo con Blue Air; Cagliari, Lamezia Terme e Napoli con Ryanair; Bari e Palermo, con Wizz Air; Olbia con easyJet. Tra le compagnie che nell'estate 2021 mettono in campo un consistente aumento di frequenze verso il Sud Italia e le isole spiccano Volotea (+85%), Ryanair (+32%) e Blue Air (+29%). Seguono Wizz Air, che con la prossima stagione lancia le due new entry Palermo e Bari, e easyJet che aggiunge al proprio network Olbia. (ANSA).