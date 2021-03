Vaccini:Fimmg 'adesione medici non è bassa ma ora aiutateci'

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - "Milleduecento medici che, nel giro di una settimana, aderiscono a una campagna estremamente impegnativa, in un periodo di sovra lavoro, con una categoria che da un anno è sotto uno stress incredibile, non è da sottovalutare. Ciò che serve ora è dare ai medici un sostegno in termini di personale". A dirlo a proposito dell'adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale, Roberto Venesia, segretario regionale Fimmg del Piemonte, ai microfoni di Radio Veronica One.

"La campagna vaccinale non si concluderà in poco tempo, quindi avremo modo di vedere un aumento dell'adesione" osserva Venesia, secondo cui quello che serve "è un sostegno di personale non medico. Ci sono più di mille medici in Piemonte - spiega - che lavorano al di fuori delle forme associative, senza assistente di studio o aiuti di tipo infermieristico. Questa infrastruttura territoriale, che ha il grande valore di essere capillare, va dunque rinforzata, anche in un'ottica strutturale che va oltre l'emergenza. Quello di cui hanno bisogno i medici - ribadisce - è di essere aiutati e non più lasciati soli, anche fisicamente, nei loro studi. Le risorse ci sono - conclude -, ci vuole la volontà politica e mettersi a un tavolo per vedere con quali strumenti, che sono quelli contrattuali, e quali modalità e tempistica risolvere questi problemi. Mettiamoli nelle condizioni di fare meglio e sono sicuro che i medici rispondono". (ANSA).